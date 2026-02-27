Анна Седокова попала в больницу перед судом с семьей Яниса Тиммы

Певица жалуется на критически низкий уровень железа

Анна Седокова рассказала, что лежит под капельницей – а все из-за анализов, которые показали критически низкий уровень железа. Доктор предложила певице "прокапаться" без промедлений – на что она ответила согласием.

Певица пустилась в мысли, увидев в палате девушку – ей "удалили трубы", и она сообщила по телефону, что операция прошла успешно и ее у входа ждет муж.

На прощание медсестра обняла девушку – и Анне тоже в этот момент захотелось объятий.

"И лежу я с этим низким железом и думаю о том, как меня дома ждет сын. Что дочки меня любят. Что Бог был так милостив ко мне, что подарил такое счастье. И что иногда рядом с нами очень тихо может оказаться человек, который проходит испытание намного сложнее", – пишет Анна у себя в ТГ-канале.

Однако исполнительница подчеркивает, что ни на что не жалуется – благодарна судьбе за то, что имеет.

