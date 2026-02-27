Военные ВС США открыли огонь лазерами по своим в Техасе

Скандальный инцидент вызвал широкий резонанс

Американским властям пришлось на время ввести ограничения на полеты гражданской авиации над частью техасской территории из-за того, что местные военные открыли огонь по своим. Грандиозный скандал вызвал инцидент с применением боевой лазерной системы. В прессе пишут, что местные вояки по ошибке сбили правительственный дрон.

Речь идет о БПЛА таможенников и пограничников, который был уничтожен в районе Форт-Хэнкока. О случившемся по официальным каналам проинформировали членов комитета по транспорту палаты представителей.

Конгрессмены заявили, что были потрясены новостью о том, что главное оборонное ведомство США использовало высокорисковую систему противодействия БПЛА против аппарата другого федерального ведомства.

Ранее зимой авиавласти уже вводили временные ограничения в районе международной воздушной гавани Эль-Пасо. Тогда небо закрыли на фоне действий пограничников, которые применяли лазеры против воздушных шаров, приняв их за беспилотники наркокартелей. Ограничения в итоге были сняты спустя несколько часов.

