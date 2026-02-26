Ученые из Тайваня раскрыли главную опасность синдрома сухого глаза

Ученые из Тайваня раскрыли главную опасность синдрома сухого глаза
Фото: freepik.com
У пациентов с аутоиммунными заболеваниями этот признак проявляется довольно часто

Тайваньские ученые выяснили, что у людей с аутоиммунными заболеваниями может проявляться синдром сухого глаза как ранний признак. В Университете науки и технологий Чан Гунг решили проанализировать данные свыше 67 тыс. пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Наиболее тесная связь выявлена с болезнью Шегрена, при которой иммунная система идет в атаку против слезных и слюнных желез. Частота предшествующей сухости глаз у пациентов с этим диагнозом выше 80%.

Показатель высок и при других аутоиммунных заболеваниях – ревматоидный артрит, системная красная волчанка и системный склероз по 39,3%, 38,13% и 34,62% соответственно. А при болезни Крона с менее выраженной связью показатель составил 23%, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Как оказалось, сухость глаз тяжелее протекает у пациентов с соответствующей группой заболеваний. Отсутствие своевременного лечения повышает риск кератита или язв роговицы. При этом у женщин фиксируется большая предрасположенность к развитию болезней.

Ранее ученые из США выяснили, что субпопуляция жировых клеток в жировой ткани может подавлять воспаление и восстанавливать чувствительность к инсулину.

Источник: JAMA Network ✓ Надежный источник
По теме

"Становится неизбежным": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии для Киева

Европа готова пойти на отчаянный шаг

"Уничтожат подчистую": Лондону пообещали неприятности из-за России

Все антироссийские силы получат по заслугам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей