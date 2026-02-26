Ученые из Тайваня раскрыли главную опасность синдрома сухого глаза

Курс рубля
Тайваньские ученые выяснили, что у людей с аутоиммунными заболеваниями может проявляться синдром сухого глаза как ранний признак. В Университете науки и технологий Чан Гунг решили проанализировать данные свыше 67 тыс. пациентов с аутоиммунными заболеваниями.
Наиболее тесная связь выявлена с болезнью Шегрена, при которой иммунная система идет в атаку против слезных и слюнных желез. Частота предшествующей сухости глаз у пациентов с этим диагнозом выше 80%.
Показатель высок и при других аутоиммунных заболеваниях – ревматоидный артрит, системная красная волчанка и системный склероз по 39,3%, 38,13% и 34,62% соответственно. А при болезни Крона с менее выраженной связью показатель составил 23%, отмечает портал "Ридлайф.ру".
Как оказалось, сухость глаз тяжелее протекает у пациентов с соответствующей группой заболеваний. Отсутствие своевременного лечения повышает риск кератита или язв роговицы. При этом у женщин фиксируется большая предрасположенность к развитию болезней.
