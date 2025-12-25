Ученые нашли связь между кишечником и биполярным расстройством

Курс рубля
Биполярное расстройство известно резкими перепадами настроения – от подъема сил и эйфории до глубокой апатии и упадка. Обычно такие состояния лечат препаратами, но они не всегда подходят и часто дают побочные эффекты.
Новое исследование китайских ученых показало, что важную роль в этом заболевании могут играть кишечные бактерии. Специалисты обратили внимание на микробиоту – совокупность микроорганизмов, живущих в пищеварительной системе, и ее влияние на работу мозга.
В ходе эксперимента бактерии из кишечника людей с биполярным расстройством в депрессивной фазе пересадили здоровым мышам. После этого животные начали вести себя так, будто находятся в состоянии депрессии. У них изменились связи между нейронами в зонах мозга, отвечающих за настроение и мотивацию.
Ученые также зафиксировали снижение активности дофамина – вещества, которое напрямую связано с чувством удовольствия и внутренней энергией. Это подтверждает, что состояние кишечника может влиять на эмоциональный фон и психическое здоровье.
Результаты работы усиливают интерес к новым подходам в лечении биполярного расстройства, отмечает портал "Ридлайф.ру".
