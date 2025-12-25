Ученые нашли связь между кишечником и биполярным расстройством

Ученые нашли неожиданную связь между кишечником и биполярным расстройством
Фото: www.unsplash.com
Бактерии в животе могут влиять на перепады настроения

Биполярное расстройство известно резкими перепадами настроения – от подъема сил и эйфории до глубокой апатии и упадка. Обычно такие состояния лечат препаратами, но они не всегда подходят и часто дают побочные эффекты.

Новое исследование китайских ученых показало, что важную роль в этом заболевании могут играть кишечные бактерии. Специалисты обратили внимание на микробиоту – совокупность микроорганизмов, живущих в пищеварительной системе, и ее влияние на работу мозга.

В ходе эксперимента бактерии из кишечника людей с биполярным расстройством в депрессивной фазе пересадили здоровым мышам. После этого животные начали вести себя так, будто находятся в состоянии депрессии. У них изменились связи между нейронами в зонах мозга, отвечающих за настроение и мотивацию.

Ученые также зафиксировали снижение активности дофамина – вещества, которое напрямую связано с чувством удовольствия и внутренней энергией. Это подтверждает, что состояние кишечника может влиять на эмоциональный фон и психическое здоровье.

Результаты работы усиливают интерес к новым подходам в лечении биполярного расстройства, отмечает портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее был назван продукт, который способен замедлять старение.

Источник: Nature.com ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский решил ответить Лукашенко на размещение "Орешников" в Белоруссии

Безопасность Минска считают в Киеве "глобальной угрозой"

Украинский постпред закатил в ООН скандал из-за дружбы России и Словении

Киев возмущает, что Москва возвращает свое пространство в дипломатической среде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей