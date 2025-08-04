Названы продукты, которые делают людей добрее

Названы продукты, которые делают людей добрее
Фото: www.unsplash.com
Разнообразный рацион может улучшить настроение

Ученые выяснили, что продукты с омега-3 делают людей спокойнее. Эти вещества помогают не только сердцу и мозгу, но и снижают злость, раздражительность и вспышки гнева.

Омега-3 нельзя выработать самому, поэтому их нужно получать с едой. Больше всего их в жирной рыбе, например, в лососе, сельди, скумбрии. Также они есть в орехах, семенах льна и разных маслах. Еще можно принимать рыбий жир в специальных капсулах.

Ученые изучили данные почти четырех тысяч человек. Оказалось, что при регулярном употреблении омега-3 люди становятся спокойнее. Причем это работает для всех – и для детей, и для взрослых.

Эти вещества помогают мозгу работать лучше. Если их не хватает, может портиться настроение, появляться тревожность и агрессия. Поэтому врачи считают, что омега-3 полезны тем, кто плохо контролирует эмоции или часто злится. Просто добавив нужные продукты в рацион, можно чувствовать себя намного спокойнее.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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