Может ли солнце вылечить прыщи на самом деле

Важной информацией поделилась врач

Многие считают, что солнце помогает избавиться от прыщей, но врачи с этим не согласны. Дерматологи предупреждают: эффект загара – это лишь временная маскировка. Загорелая кожа кажется ровнее, а воспаления менее заметными. Однако это ощущение обманчиво.

Как объясняет врач Наталья Михайлова, ультрафиолет провоцирует утолщение кожи, поры забиваются, и воспаления только усиливаются. Вместо лечения загар становится причиной ухудшения состояния кожи.

Кроме того, загар – это по сути стресс для кожи. Под его воздействием снижается иммунитет, клетки повреждаются, ускоряются процессы старения. После пляжа кожа может резко "ответить" высыпаниями из-за усиленной выработки кожного сала.

Попытки лечить акне солнцем часто заканчиваются обратным эффектом. Проблема требует комплексного подхода: уход, режим и работа с врачом. Простого пути здесь нет, подчеркнула эксперт.