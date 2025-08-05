Может ли солнце вылечить прыщи на самом деле

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Многие считают, что солнце помогает избавиться от прыщей, но врачи с этим не согласны. Дерматологи предупреждают: эффект загара – это лишь временная маскировка. Загорелая кожа кажется ровнее, а воспаления менее заметными. Однако это ощущение обманчиво.
Как объясняет врач Наталья Михайлова, ультрафиолет провоцирует утолщение кожи, поры забиваются, и воспаления только усиливаются. Вместо лечения загар становится причиной ухудшения состояния кожи.
Кроме того, загар – это по сути стресс для кожи. Под его воздействием снижается иммунитет, клетки повреждаются, ускоряются процессы старения. После пляжа кожа может резко "ответить" высыпаниями из-за усиленной выработки кожного сала.
Попытки лечить акне солнцем часто заканчиваются обратным эффектом. Проблема требует комплексного подхода: уход, режим и работа с врачом. Простого пути здесь нет, подчеркнула эксперт.
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