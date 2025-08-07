Раскрыт неочевидный признак начала алкоголизма

Присмотритесь к себе и своим близким

Исследователи из США обнаружили неожиданный признак, который может указывать на раннее развитие алкогольной зависимости – это повышение артериального давления и учащенный пульс. Такой вывод был сделан после обследования более тысячи человек с разным уровнем употребления алкоголя.

Участники были разделены на группы от умеренно пьющих до тех, кто находится в зоне высокого риска. Ученые отслеживали параметры сердечно-сосудистой системы и заметили, что у людей, склонных к зависимости, давление и частота сердечных сокращений были выше нормы – даже в случаях, когда злоупотребление еще не проявлялось явно.

Это говорит о том, что организм начинает сигнализировать о проблеме задолго до того, как человек осознает наличие зависимости. Повышенные пульс и давление – не просто симптомы, а ранние сигналы перегрузки сердца, которые нельзя игнорировать.

Специалисты считают, что регулярная проверка этих показателей может помочь вовремя заметить тревожные изменения и не допустить развития тяжелых осложнений – от гипертонии до серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.