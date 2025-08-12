Нина Катшани: "Вызов времени – поддерживать здоровье и красоту, не перегружая организм вмешательствами"

Создательница оригинального метода массажа - об эффекте мягких процедур оздоровления и омоложения

Отношение к оздоровительным и бьюти-процедурам становится все более осознанным: от них ждут не просто красоты, но ощущения физического и ментального благополучия. В ответ медики и эстетисты предлагают нестандартные методы оздоровления и омоложения, помогающие решить сразу несколько проблем без агрессивных вмешательств в работу организма, говорит Нина Катшани – врач, создатель техники массажа лица "Флоу-Баланс". Среди клиентов специалиста не только женщины, но и мужчины, которые ценят "Флоу-Баланс" за возможность избавиться от отечности и снять мышечные спазмы.

Благодаря собственной активной практике Нины Катшани и ее обучающему курсу для других мастеров процедурой уже воспользовались тысячи человек в России и за рубежом, а ее эффективность была подтверждена несколькими пилотными исследованиями. Мы расспросили эксперта о том, почему современному человеку требуется больше, чем просто классический массаж, за что "Флоу-Баланс" любят IT-специалисты и в каких еще странах можно пройти эту процедуру.

– Нина, вы начинали с классического массажа, однако не остановились на этом, а разработали собственную методику - "Флоу-Баланс". Почему вам показалось недостаточно существующих подходов?

– Классический массаж – прекрасная база, но со временем я почувствовала, что он работает точечно: снимает мышечное напряжение или улучшает микроциркуляцию, а современный клиент приходит с целым набором проблем сразу. Постоянная работа за экраном формирует спазмы шеи и жевательных мышц, хронический стресс – головную боль напряжения и дисбаланс вегетативной нервной системы, а возрастные изменения требуют деликатной коррекции овала лица и тургора кожи. Существующие протоколы решали каждый пункт отдельно, часто с разными специалистами и нередко – с аппаратными или инвазивными вмешательствами, что увеличивало затраты времени, денег и усилий организма на восстановление. Мне хотелось создать цельный инструмент, работающий "одним касанием". Так родилась собственная техника, где каждый прием логично вытекает из предыдущего, а одна процедура закрывает запросы, которые раньше решались несколькими разными подходами. Для меня как врача это стало ответом на главный вызов времени – деликатно поддерживать здоровье и красоту, не перегружая организм лишними вмешательствами.

– Ваша процедура решает сразу несколько проблем: стирает признаки возрастных изменений, убирает мышечные спазмы, избавляет от головной боли напряжения. Расскажите, как все выглядит на практике.

– "Флоу-Баланс" – это многоуровневый мануальный протокол, построенный вокруг трех связующих блоков: подготовка, дренаж-релиз и скульптурирование, - которые последовательно активируют естественные ресурсы кожи, мышц и нервной системы. Сначала краткий прогрев в фитобочке с травяным паром расширяет капилляры, повышает тканевую гидратацию и снижает симпатический тонус. Затем лимфодренажные волны выводят застойную жидкость и "обнуляют" отечность. Мягкий миофасциальный релиз снимает стресс-спазмы шеи, жевательных и лобных мышц. Завершающий лифтинг-блок выстраивает овал лица за счет подтяжки глубоких слоев без инструментов и инъекций.

– Насколько знаю, синергия тепла, лимфодренажа, фасциального релиза и лифтинга делает "Флоу-Баланс" уникальной методикой. Или у вашей разработки есть аналоги?

– Существуют отдельные скульптурные или буккальные массажи, японский Kobido, а также практики, где паровую капсулу используют перед телесными процедурами. Но комплексного формата, где фитобочка служит научно обоснованным "пусковым ключом" для последующей трехфазной работы только руками на лице и шейно-краниальной зоне, пока не представлено.

– Перед началом интервью вы обмолвились, что за пять лет провели более 7 тысяч сеансов процедуры. Как вас находят клиенты?

– Около 60% новых клиентов приходят по личным рекомендациям – коллег, друзей или специалистов-косметологов, уже знакомых с методом. Люди видят реальный результат на лице знакомого и слышат, что процедура расслабляет лучше, чем короткий отпуск, – это самый убедительный аргумент. Около 70% клиентов, уже побывавших на процедуре, возвращаются как минимум еще раз, а чуть более 45% переходят на регулярный график.

– Чем ваши постоянные посетители объясняют свою приверженность "Флоу-Балансу", готовность возвращаться к вам снова и снова?

– Многие отмечают мгновенный "свежий" эффект. Не раз слышала от своих клиентов такие слова: "Вышел словно после легкого фотошопа". IT-специалистов и офисных сотрудников особо радует снятие зажимов в челюсти и шее, благодаря чему отпускает бруксизм, уходит тяжесть в затылке и голове. Наконец комментарий, который я слышу почти после каждого курса: "Сплю лучше, кожа светится". Для меня это главный индикатор, что метод работает именно так, как задумывался.

– Ваша методика оказалась нужной не только клиентам, но и коллегам по профессии, судя по тому, что вы запустили обучающий курс, и он пользуется спросом. Сколько человек получили у вас сертификаты?

– За несколько лет очные и онлайн-программы "Флоу-Баланс" прошли примерно 200 специалистов – массажисты и косметологи из России, Казахстана, Польши. Группы из 10–12 человек заполнялись за пару недель, а на последние потоки формировался лист ожидания.

– То есть идея делиться опытом себя полностью оправдала. Не собираетесь выводить "Флоу-Баланс" на международный рынок?

– Я уже готовлю гибридный курс с онлайн-теорией, очными практическими модулями и системой наставничества, а в 2026 году хочу запустить международную сертификацию, чтобы стандартизировать качество "Флоу-Баланс".

– Ваша история – доказательство того, что неинвазивные эстетические процедуры становятся все популярнее и среди клиентов, и среди специалистов. Как вы намерены продолжать свою работу?

– В ближайшие два-три года я планирую активно расширять обучение "Флоу-Балансу" - запускать новые очные и онлайн-курсы, включая англоязычные потоки для специалистов из других стран, и параллельно укреплять научную основу методики через небольшие исследования с публикациями результатов и выступлениями на конференциях.