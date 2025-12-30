В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Американский лидер Дональд Трамп признался, что сильно разозлился, узнав о попытке украинского режима атаковать резиденцию главы РФ Владимира Путина в Валдае.

"Одно дело обороняться, потому что они обороняются. Другое дело – атаковать его дом", – высказался Трамп.

Напомним, ранее глава РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря. В нападении, по его словам, был задействован 91 БПЛА. Все дроны были сбиты силами ПВО, угрозы людям и самой резиденции не было.

Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что "очень разозлился", узнав о действиях, которые предпринял Киев.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона не оставит такие действия "без самого серьезного ответа" и повлияет на подходы Белого дома в отношении Зеленского. Последнему рекомендовали даже не пытаться получить передышку для ВСУ.

Позднее Зеленский в интервью для Fox News вновь заявил, что не намерен выводить ВСУ из Донбасса, так как это "противоречит законам" Украины. Хотя ранее допустил отвод войск из части ДНР, которая остается под контролем Киева – потребовав в тот момент "зеркального" отвода от РФ.