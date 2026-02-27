Советскую звезду Николая Коляду подключили к ИВЛ

За жизнь знаменитости борются медики

Состояние известного советского режиссера и драматурга Николая Коляды резко ухудшилось после госпитализации. По информации региональных СМИ, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщил министр культуры Свердловской области Илья Марков, врачи борются за жизнь постановщика. В областном Минздраве также подтвердили, что сейчас задействованы все возможные ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию.

По данным местных изданий, к знаменитому культурному деятелю допускают только самых близких – рядом с ним находится сестра. Предположительно, причиной госпитализации могли стать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, однако официального комментария от медицинского персонала пока нет.

О том, что 68-летний режиссер оказался в больнице, стало известно 26 февраля. В театре, который он возглавляет, ситуацию не комментируют.

