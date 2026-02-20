Солист Shortparis Николай Комягин внезапно умер после тренировки

Музыканту было всего 39 лет

Солист Shortparis Николай Комягин внезапно скончался в 39 лет: мужчина умер после тренировки по боксу. По словам Ксении Собчак, сердце музыканта не выдержало.

"Ему было 39 лет. Горько и больно", – пишет Собчак у себя в соцсетях.

Николая журналистка охарактеризовала как талантливого, яркого, молодого и самобытного музыканта, который покорил сначала Петербург и с Москвой, а затем – всю Россию.

"Я ходила на его выступления, и это всегда было несколько часов безвременья – с тем, что он творил на сцене", – пишет Собчак.

Ксения выразила соболезнования родным и близким Николая, назвав его уход невосполнимой потерей.

Shortparis, исходя из описания – музыкальный коллектив из петербургских музыкантов, которые стилистически относит себя к пост-попу, поп-нуару и авант-попу. Противопоставляют себя современной сцене. Группа была основана еще в 2012 году. Творческое становление основателей коллектива происходило в 2000-е годы в Новокузнецке.

В этот же день стало известно о смерти голливудского актера Эрика Дейна из "Эйфории". Эрику было всего 53 года. Как пишет женский журнал "Клео.ру", актер боролся с боковым амиотрофическим склерозом, который приводит к параличу.