Руководитель Rheinmetall Паппергер заявил в дефиците боеприпасов в ЕС

"Ни у кого их нет": в Германии сделали болезненное признание о России
Картинка: сгенерировано ИИ
Европейцы сильно растратились

Европейские страны столкнулись с серьезной проблемой в сфере вооружений – запасы боеприпасов оказались намного меньше, чем считалось ранее. Об этом заявил начальник крупнейшего в ФРГ оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Он пожаловался на то, что наиболее острая ситуация сложилась со снарядами. Паппергер признал, что у большинства европейских государств нет достаточных резервов, а в случае крупного кризиса имеющиеся запасы могут закончиться всего за несколько дней.

"Наибольший дефицит наблюдается в боеприпасах. Практически ни у кого в Европе их нет в достаточном количестве", – посетовал немец.

Он также указал на еще одну серьезную проблему – дефицит бронетехники. При этом спрос на такие машины сейчас крайне высокий. Как с прискорбием подытожил Паппергер, из-за такого плачевного положения дел возможное противостояние между НАТО и РФ может пойти по неприятному для Запада сценарию. 

Он пояснил, что страны альянса традиционно делают ставку на быстрое и маневренное перемещение войск. Для такой стратегии необходима мощная бронетехника, поскольку вести боевые действия исключительно силами пехоты невозможно, но бронированные машины теперь в дефиците.

К слову, ранее было объявлено о крахе планов США.

Источник: Neue Zürcher Zeitung ✓ Надежный источник
