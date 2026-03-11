Барановская — о нападках хейтеров из-за ее внешнего вида: "Им требуется помощь"

"Оскорбляет тот, у кого проблемы": Барановская ответила на нападки хейтеров
Юлия Барановская. Фото: АГН Москва
Ведущая не видит никаких проблем в ролике, где она показала себя в естественном виде

Телеведущая Юлия Барановская выразила сочувствие своим хейтерам, которые принялись осуждать ее из-за видео без макияжа. Под постами, отмечает она, больше положительных комментариев – доброжелатели восхищаются ее способностью показывать свой естественный облик.

Однако, сетует коллега Александра Гордона, медиа проще подхватить негативные комментарии – десять от хейтеров против 200 позитивных. Впрочем, на оскорбления Юлия не обращает никакого внимания.

"Оскорблять может тот, у кого в жизни что-то не в порядке, и кому требуется помощь. Могу только посочувствовать таким людям", – передает слова Барановской "Леди Mail".

Кстати, Барановская говорит, что не против хирургического вмешательства ради красоты, однако пока что обращается к косметологам за уколами ботокса – дальше дело не заходило. Впрочем, она не исключает, что может решиться на более серьезную операцию.

Недавно Юлия заявила, что экс-супруг Андрей Аршавин обязан ей своим успехом и финансовым состоянием.

Источник: Леди Мэйл ✓ Надежный источник
