Барановская — о нападках хейтеров из-за ее внешнего вида: "Им требуется помощь"

Телеведущая Юлия Барановская выразила сочувствие своим хейтерам, которые принялись осуждать ее из-за видео без макияжа. Под постами, отмечает она, больше положительных комментариев – доброжелатели восхищаются ее способностью показывать свой естественный облик.
Однако, сетует коллега Александра Гордона, медиа проще подхватить негативные комментарии – десять от хейтеров против 200 позитивных. Впрочем, на оскорбления Юлия не обращает никакого внимания.
"Оскорблять может тот, у кого в жизни что-то не в порядке, и кому требуется помощь. Могу только посочувствовать таким людям", – передает слова Барановской "Леди Mail".
Кстати, Барановская говорит, что не против хирургического вмешательства ради красоты, однако пока что обращается к косметологам за уколами ботокса – дальше дело не заходило. Впрочем, она не исключает, что может решиться на более серьезную операцию.
Недавно Юлия заявила, что экс-супруг Андрей Аршавин обязан ей своим успехом и финансовым состоянием.
