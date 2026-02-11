Барановская вспомнила, как Гордон назвал ее "разведенкой с прицепом"

"Запомнила на всю жизнь": Барановская вспомнила фразу, которую услышала от Гордона
Фото: АГН Москва
Поначалу отношения между будущими друзьями были довольно непростыми

Юлия Барановская призналась, что поначалу Александр Гордон относился к ней даже с пренебрежением. Отношения переросли из профессиональных в дружеские не сразу. А какое-то время ведущий был для нее учителем и старшим товарищем.

Журналистка запомнила "школу Гордона", которую ей довелось пройти. Правда, говорит она, после таких медных труб уже мало что вызывает страх.

"По голове он меня не бил, но слова у него болезненные. Как-то кричал на всю студию, что я ударение в слове не туда поставила. Конечно, я это слово запомнила на всю жизнь", – признается экс-супруга Андрея Аршавина.

В первые годы работы Александр "тюкал" коллегу. Мол, она – "разведенка с прицепом". Хотя сам Гордон пережил далеко не один развод в своей жизни, отмечает Юлия.

Впрочем, сам телеведущий уверяет, что та зацепила его еще на первой встрече. К тому моменту он был в курсе, что у лучшего футболиста России в XXI веке (о чем гласят недавние опросы) была женщина, родившая ему троих детей. А Барановская, говорит Александр, нахамила ему на пороге. И сделала это так ярко и красиво, что он решил с ней сотрудничать.

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
