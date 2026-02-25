Аналитик Вад: попытки Киева бороться с Москвой закончились провалом

"Исчезнет с карты мира": в Германии жестко высказались о переговорах с Россией
продолжениеСтранную выходку Зеленского с бункером объяснил аналитик
Ситуация подошла к опасной черте

На Западе с тревогой размышляют о будущем украинского конфликта и роли Европы в нем. Отставной немецкий генерал бундесвера Эрих Вад в беседе с местной прессой фактически признал, что прежний курс себя не оправдал.

Он констатировал, что ставка исключительно на поставки оружия без попыток наладить диалог оказалась бессмысленной и не принесла ожидаемого результата. Немецкий вояка напомнил, что наша страна никуда не денется даже после завершения СВО и останется соседом европейцев. А поэтому начинать переговоры необходимо гораздо быстрее и решительнее, чем это делает вашингтонская администрация.

"Россия едва ли исчезнет с карты мира даже после конфликта на Украине и останется нашим соседом", – сказал военный.

Экс-помощник Ангелы Меркель отметил, что сложное положение украинского государства стало очевидным уже давно. Он напомнил, что ни наступательные действия всушников, в том числе в 2023 году, ни масштабная военная помощь западной военной коалиции так и не стали переломным моментом и не смогли изменить общую ситуацию на фронте в пользу украинской стороны.

Фактически генерал признал: годы поддержки украинцев не привели к стратегическому успеху, а иллюзия скорого возможного прорыва рассеялась. Его заявление прозвучало на фоне растущего в Европе понимания, что бесконечное наращивание поставок вооружений не решает проблему, а лишь затягивает кризис.

Источник: Die Weltwoche ✓ Надежный источник
