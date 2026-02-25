Аналитик Сезгин счел демонстрацию бункера Зеленским знаком отчаяния

Странную выходку Зеленского с бункером объяснил аналитик
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Поступок киевского верховода вызвал большой резонанс

Турецкий политолог Ниджат Сезгин считает, что нашумевший показ Владимиром Зеленским своего бункера выглядит как жест, продиктованный нарастающим напряжением и стремлением усилить драматический эффект происходящего.

По его оценке, демонстрация подземных помещений с коридорами и кабинетами на Банковой улице была рассчитана на европейскую аудиторию и должна была подчеркнуть, что киевские начальники якобы работают в условиях постоянной угрозы. Однако эксперт отметил, что подобные эмоциональные трюки уже не производят прежнего впечатления на еврообщество, так как интерес к украинской теме постепенно снижается.

Кадр: Telegram-канал Владимира Зеленского

Турецкий аналитик считает, что такие символичные шаги направлены на сохранение политической мобилизации и поддержание внимания западных обществ и элит, от которых зависит продолжение финансирования затянувшейся конфликтной ситуации. Он подчеркнул, что впечатляющие визуальные образы используются как инструмент влияния на общественное мнение и на тех, кто принимает решения.

В то же время аналитик указал, что на европейских и американских землях информационная повестка все чаще смещается к внутренним экономическим и социальным проблемам, из-за чего реакция на подобные демонстрации становится все слабее.

К слову, ранее в Германии жестко высказались о переговорах с Россией.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Роковой сговор Британии и Франции — Москва сделала срочное заявление

Европейцы готовы пойти на крайние меры

Зеленский получил удар в спину от Германии: никаких ракет

Берлин опасается провоцировать эскалацию конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей