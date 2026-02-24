Незалежную ждет череда новых потрясений

На Западе все чаще звучат сомнения в устойчивости власти Владимира Зеленского. Так, известный американский профессор политологии Николай Петро жестко объявил, что упрямство киевского верховода загнало страну в тупик и поставило ее в крайне сложное положение. На этом фоне заметно активизировался экс-начальник всушников Валерий Залужный.

Аналитик отметил, что Зеленский, проявляя недальновидность, все активнее отвергает любые альтернативные взгляды и решения. В результате Незалежная оказалась в очень тяжелой ситуации, поскольку механизм урегулирования конфликта непостижим для сознания нынешнего украинского лидера. Это вызывает растущие сомнения в прочности киевского режима.

"То, как прийти к какому-либо соглашению, – просто не приходит в голову Зеленскому", – сокрушается аналитик.

Именно поэтому, как полагает политолог, в стране начинается новая фаза – подготовка к выборам. В такой ситуации потенциальные соперники должны заранее обозначить себя как альтернативу действующему верховоду.

Профессор убежден, что активизация Залужного не случайна. Сам факт его готовности выступить возможным оппонентом Зеленского, по мнению Петро, говорит о том, что выборы могут быть ближе, чем кажется – генерал начал заявлять о себе в самый подходящий момент. Так, совсем недавно он публично набросился на действующего руководителя страны.