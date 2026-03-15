Экс-невеста Преснякова учинила погром в ресторане в свой день рождения

Экс-невеста Преснякова учинила погром в московском ресторане: подробности
Краснова разбила вдребезги не одну тарелку

Бывшая жена Никиты Преснякова, Алена Краснова, с размахом отпраздновала свое 29-летие. Как сообщает "КП", вечеринка в одном из столичных ресторанов едва не закончилась разгромом.

Именинница в белом кружевном платье била посуду – больше десятка тарелок разлетелись вдребезги под одобрительные крики гостей. На этом Алена не остановилась: она залезала на стол, танцевала, а после пары бокалов алкоголя страстно целовалась со своим новым избранником.

Возлюбленным оказался 30-летний Сергей Тюленев, который занимает руководящий пост в компании "Мособлтех" (поставщик оборудования для "Газпрома" и "Новатэка").

Пара познакомилась, когда Краснова еще была замужем за внуком Аллы Пугачевой. О разводе Алена объявила летом 2025-го и сразу уехала из США в Москву.

Пока экс-супруга веселится в ресторане, сам Никита Пресняков переживает разорение. Внук Примадонны вложился в бизнес по производству уличных тренажеров с отцом Алены – Романом Красновым. Тот, по слухам, является банкротом еще с 2024 года, а долги его компаний исчисляются миллионами рублей.

В феврале Никита вылетал на Кипр к Пугачевой, после чего вышел из состава учредителей. Поговаривают, что именно из-за этого подаренная бабушкой квартира Преснякова оказалась в залоге у банка.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник

