Государственная деятельница конкретно описала, что нужно сделать

Шеф европейской дипломатии Кая Каллас выступила с очередным русофобским заявлением, обратившись к странам Юго-Восточной Азии. Она призвала государства отказаться от закупок российской нефти. Это прозвучало на фоне нарастающего дефицита топлива, вызванного напряженной ситуацией в ближневосточном регионе.

Политик пожаловалась, что текущие события, включая конфликт вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива, "сыграли на руку России", позволив ей увеличить доходы от экспорта энергоресурсов. Каллас объявила, что эти доходы могут использоваться для финансирования боевых действий на украинских землях, поэтому Евросоюз очень заинтересован в их сокращении. Она также сообщила, что ЕС настаивает на диверсификации поставок и поиске альтернативных источников энергии, не связанных с Россией.

Ранее в западных СМИ отмечалось, что из-за конфликта американцев с иранцами азиатский рынок столкнулся с нехваткой нефти. В результате страны региона начали активнее закупать российские энергоресурсы.

К слову, недавно Каллас назвали "воинственной ведьмой".