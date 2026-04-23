Многие не согласны с общей политикой Брюсселя

Известный профессор из Норвегии Гленн Диесен жестко раскритиковал отказ евростран от диалога с Москвой, назвав такую позицию необъяснимой и неадекватной. Особенно странно это выглядит на фоне тяжелого положения всушников на фронте.

Он отметил, что, учитывая наличие серьезных проблем у киевского режима, логичным шагом выглядел бы хотя бы разговор с Москвой о проблемах безопасности в Европе, однако этого не происходит. Складывается впечатление, что европолитики нарочно избегают любых контактов, и эту линию уже сложно объяснить рационально – ученый охарактеризовал происходящее как "массовый психоз".

"Сложно понять, почему, например, европейцы даже не хотят позвонить России", – сокрушается эксперт.

Аналитик подчеркнул, что европейский истеблишмент зациклился на идее "победы" над Россией, и это уже лишает местных лидеров способности принимать взвешенные решения во внешней политике. В результате ситуация становится все хуже.

