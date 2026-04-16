Воинственные потуги уперлись в финансовый вопрос

В британском кабмине разгорелся острый спор из-за денег на возможную отправку местных вояк на украинские земли. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники в высших кругах власти, чиновники не могут договориться, кто именно должен спонсировать эту инициативу.

Речь идет о противостоянии между казначейством и Минобороны. В центре обсуждения – вопрос, из какого бюджета должны идти средства на участие британцев в потенциальной "миротворческой" миссии.

По информации источников, финансовое ведомство отказалось покрывать эти расходы из резервного фонда, предназначенного для экстренных ситуаций. При этом ранее министр обороны Джон Хили заявлял о выделении 200 миллионов фунтов на подготовку армии к возможному участию в развертывании военного присутствия на украинских землях. В итоге в Минобороны признали, что финансирование, скорее всего, придется искать внутри собственного бюджета.

Ситуация осложняется тем, что обсуждение проходит на фоне заметного дефицита оборонных средств. Напряжение внутри британского кабмина растет – денег на поддержку киевского режима остро не хватает.

