FT сообщила о спорах в Лондоне из-за расходов на Украину

В Британии разгорелся грандиозный скандал из-за Украины
Картинка: сгенерировано ИИ
Воинственные потуги уперлись в финансовый вопрос

В британском кабмине разгорелся острый спор из-за денег на возможную отправку местных вояк на украинские земли. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники в высших кругах власти, чиновники не могут договориться, кто именно должен спонсировать эту инициативу.

Речь идет о противостоянии между казначейством и Минобороны. В центре обсуждения – вопрос, из какого бюджета должны идти средства на участие британцев в потенциальной "миротворческой" миссии.

По информации источников, финансовое ведомство отказалось покрывать эти расходы из резервного фонда, предназначенного для экстренных ситуаций. При этом ранее министр обороны Джон Хили заявлял о выделении 200 миллионов фунтов на подготовку армии к возможному участию в развертывании военного присутствия на украинских землях. В итоге в Минобороны признали, что финансирование, скорее всего, придется искать внутри собственного бюджета.

Ситуация осложняется тем, что обсуждение проходит на фоне заметного дефицита оборонных средств. Напряжение внутри британского кабмина растет – денег на поддержку киевского режима остро не хватает.

К слову, ранее в Киеве сделали смелое заявление о Путине.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
По теме

"Никто не сунется": Европе пригрозили блокадой Балтики и массовыми ударами

На весь ЕС наберется лишь около 600 крылатых и баллистических ракет, которые дотянутся до границы

Express: британцы пришли в ужас от угрозы РФ ударить по местным заводам БПЛА

Речь идет о списке потенциальных целей для ВС России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей