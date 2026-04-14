Незалежные продолжают гнуть свою линию

Знаменитый российский боксер, а ныне государственный деятель Николай Валуев прокомментировал отказ украинской сборной по водному поло выходить на матч против команды нашей страны в рамках соревнований на Кубке мира. Незалежные в очередной раз продемонстрировали свое неуважение к представителям РФ.

"Перфоманс, который не делает им чести", – отрезал известный спортсмен и парламентарий, комментируя неприятный инцидент.

Украинцы демонстративно не стали участвовать в битве за седьмое место, в результате чего им был засчитан технический проигрыш.

Тренер незалежных атлетов объяснил такое решение тем, что его подопечные отказались играть против "агрессивной" России, назвав это принципиальной позицией.

