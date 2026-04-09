Экс-депутат Рады заявил, что США способны сменить Зеленского госпереворотом

"В ВСУ есть недовольство": на Украине раскрыли, кто может свергнуть Зеленского
Фото: Wikimedia Commons
На такое способна единственная страна, считает политик

Смена власти в Киеве возможна, однако инициатива в таком случае должна исходить не от недовольных военных, а из-за океана. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

По его словам, в ВСУ действительно много тех, кто недоволен нынешним руководством. Но самостоятельно захватить власть и легитимировать ее они не смогут. Единственная страна, способная провернуть такой сценарий – США.

"Только они умеют провести грань между народно-освободительным движением и терроризмом. Или конвертировать госпереворот, назвав его национальным движением по защите демократии и свободы", – заявил Килинкаров.

При этом он отметил, что пока Вашингтон не заинтересован в сносе нынешней украинской власти. Но ситуация может измениться в любой момент.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский уже понимает необходимость отдавать территории России. По его словам, ключевые решения принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне. США, считает аналитик, продвигают вариант соглашения с Москвой, предполагающий передачу части земель. Зеленский лишь неумело прикрывает это разговорами о гарантиях безопасности.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
