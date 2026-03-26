Соскин: Зеленский понимает, что придется отдать территории России

Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
У главы режима уже давно нет выбора

Многие эксперты отмечают, что ситуация вокруг возможных территориальных уступок становится для руководителя Незалежной Владимира Зеленского практически безальтернативной, а пафосные заявления украинского руководства воспринимаются как вынужденные шаги под серьезным внешним давлением.

Так, экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что у киевского верховода фактически нет свободы маневра и ключевые решения давно принимаются совсем не им. Уже всем понятно, что позиция Киева формируется под влиянием американцев, которые сейчас продвигают вариант соглашения с Москвой, предполагающий передачу части территорий. При этом любопытно, что Зеленский неумело пытается прикрыть все это риторикой о неких гарантиях безопасности.

"США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности", – отметил аналитик.

Такой комментарий Соскина прозвучал после интервью главы Незалежной агентству Reuters, где он спокойно обсуждал возможность договоренностей, при которых Украина получит серьезные гарантии безопасности в обмен на земли, включая весь Донбасс.

Соскин считает, что подобные сигналы свидетельствуют о сложном положении Киева и прямой зависимости от позиции Вашингтона – украинскому руководству не оставляют выбора, и оно вынуждено двигаться в рамках предложенного американцами сценария.

К слову, недавно персону Зеленского обсуждали на фоне пикантного скандала с файлами Эпштейна.

Источник: YouTube
"Мазохистский запрет": в ЕС удивились новому шагу по России

Ситуация на международной арене внесла свои корректировки

"Готовьтесь": в Раде испугались ракетного удара Ирана по Украине

Дальнобойное оружие Тегерана достанет и до Киева

