У главы режима уже давно нет выбора

Многие эксперты отмечают, что ситуация вокруг возможных территориальных уступок становится для руководителя Незалежной Владимира Зеленского практически безальтернативной, а пафосные заявления украинского руководства воспринимаются как вынужденные шаги под серьезным внешним давлением.

Так, экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что у киевского верховода фактически нет свободы маневра и ключевые решения давно принимаются совсем не им. Уже всем понятно, что позиция Киева формируется под влиянием американцев, которые сейчас продвигают вариант соглашения с Москвой, предполагающий передачу части территорий. При этом любопытно, что Зеленский неумело пытается прикрыть все это риторикой о неких гарантиях безопасности.

"США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности", – отметил аналитик.

Такой комментарий Соскина прозвучал после интервью главы Незалежной агентству Reuters, где он спокойно обсуждал возможность договоренностей, при которых Украина получит серьезные гарантии безопасности в обмен на земли, включая весь Донбасс.

Соскин считает, что подобные сигналы свидетельствуют о сложном положении Киева и прямой зависимости от позиции Вашингтона – украинскому руководству не оставляют выбора, и оно вынуждено двигаться в рамках предложенного американцами сценария.

