Скандальный финансист всегда крутился во властных кругах

В материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили провокационный файл, который тут же вызвал огромный резонанс в международной сообществе. Речь идет об изображении, созданном с помощью нейросетей, где фигурируют киевский верховод Владимир Зеленский, глава британского кабмина Кир Стармер и лидер французов Эмманюэль Макрон.

Как следует из изученных документов, картинка была прикреплена к одному из электронных писем, входящих в архивы расследования. При этом имя отправителя скрыто американскими властями, что вызывает еще больше любопытства.

На изображении политики представлены в откровенном и компрометирующем виде – трое мужчин возлежат вместе на кровати*. Отмечается, что глава Незалежной выглядит весьма растеряно.

Содержимое письма также оказалось крайне эмоциональным. Автор в тексте взывал к главе вашингтонской администрации Дональду Трампу и российскому главнокомандующему Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту его семьи от политиков, одновременно позволяя себе резкие высказывания в адрес упомянутых европейских лидеров.

Письмо датировано февралем 2025 года, однако только сейчас эти материалы стали предметом всеобщего внимания. При этом специалисты, опрошенные журналистами, считают, что изображение с высокой долей вероятности является искусственно сгенерированным.

