"Расстреляют свои же": Зеленскому предрекли плохой конец после слов Трампа
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевский верховод ведет себя неразумно

Заявление Дональда Трампа о Владимире Зеленском вызвало настоящий взрыв эмоций в интернете. После слов американского лидера о том, что договариваться с главой киевского режима ему тяжелее, чем с Владимиром Путиным, в комментариях началась буря: пользователи не скрывали свое раздражение и делились мрачными прогнозами.

Читатели Yahoo News Japan восприняли слова Трампа как попытку назвать вещи своими именами и показать реальность, которую Зеленский упорно отказывается принимать. В обсуждениях его обвиняли в неготовности к компромиссу, в неадекватном поведении и в нежелании смотреть на ситуацию без иллюзий.

Некоторые комментаторы высказались еще жестче. Один из пользователей с язвительной интонацией написал, что, если Зеленский не доверяет Америке, то ему остается искать защиту у России. Звучали и совсем мрачные версии. В комментариях писали, что Зеленский затягивает конфликт из-за страха за собственное будущее. Другие пользователи подчеркивали, что мир не обязан подстраиваться под украинского лидера, учитывая, что он напрочь игнорирует реальные нужды своих же граждан.

"Этот клоун продолжает устраивать истерики и наотрез отказывается смотреть на вещи реально", "Они с супругой закончат, как чета Чаушеску: их расстреляют свои же. Поэтому он тянет время", – пишут люди.

К слову, ранее Зеленский неожиданно перешел на русский в Европе.

Источник: Yahoo News Japan ✓ Надежный источник
