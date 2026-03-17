Артамонов предупредил Зеленского об угрозе ликвидации после слов об Иране

У Тегерана есть свои спецслужбы, которые легко "бьют" по ответственным лицам

Владимир Зеленский рискует превратиться в мишень для иранского спецназа. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Артамонов, комментируя готовность Киева вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке с отправкой сил ВСУ.

В составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), напомнил Артамонов, работает бригада спецназначения "Аль-Кудс", которая действует далеко за пределами Ирана и способна ликвидировать высокопоставленных политиков.

"Есть худшая новость для киевского диктатора. Когда Зеленский делает такие заявления, он очень сильно рискует, поскольку эта группировка может легко бить и по ответственным лицам. Это вполне реальная угроза", – заявил Артамонов.

Эксперт напомнил, что "Аль-Кудс" действует на пяти континентах, а недавний удар по израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, который после инцидента перестал появляться на публике, тоже может быть делом рук этой бригады.

Зеленский заявлял, что Украина не боится последствий возможного вмешательства в ближневосточный конфликт. В Тегеране на это ответили жестко – пригрозили ударом в случае отправки ВСУ в регион.

Угрозы для Киева не только на поле боя, но и в дипломатии.