Киевский режим теперь с небом один на один

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Соединенные Штаты не спешат предоставлять Украине лицензию на производство противоракет. О неудовлетворенной просьбе он сообщил представителям украинских СМИ.

Для того, чтобы на Украине запустить производство противоракет, cообщил он, требуется лишь лицензия от американцев. Пока что с ней у Киева проблемы.

"Я проговаривал этот вопрос с предыдущей администрацией (США), проговаривал с производителями этих ракет, с партнерами, руководством НАТО, нынешней администрацией США. Пока лицензии не получили", – сокрушительно сообщил Зеленский.

По данным NYT, на Ближнем Востоке массово расходуются ракеты для ПВО, которые Зеленский желает получить. Глава киевского режима проявлял недовольство из-за использования 800 ракет американской системы Patriot – такого количества, говорил он, у Украины не было с 2022 года.

Во время выступления на Мюнхенской конференции Зеленский потребовал от западных партнеров ракеты для ЗРК Patriot. Однако Европа не может удовлетворить требования Киева: те могут передать суммарно лишь 40 ракет. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, такого количества хватит лишь на пару дней интенсивных боев.