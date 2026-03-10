Курс рубля
Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Соединенные Штаты не спешат предоставлять Украине лицензию на производство противоракет. О неудовлетворенной просьбе он сообщил представителям украинских СМИ.
Для того, чтобы на Украине запустить производство противоракет, cообщил он, требуется лишь лицензия от американцев. Пока что с ней у Киева проблемы.
"Я проговаривал этот вопрос с предыдущей администрацией (США), проговаривал с производителями этих ракет, с партнерами, руководством НАТО, нынешней администрацией США. Пока лицензии не получили", – сокрушительно сообщил Зеленский.
По данным NYT, на Ближнем Востоке массово расходуются ракеты для ПВО, которые Зеленский желает получить. Глава киевского режима проявлял недовольство из-за использования 800 ракет американской системы Patriot – такого количества, говорил он, у Украины не было с 2022 года.
Во время выступления на Мюнхенской конференции Зеленский потребовал от западных партнеров ракеты для ЗРК Patriot. Однако Европа не может удовлетворить требования Киева: те могут передать суммарно лишь 40 ракет. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, такого количества хватит лишь на пару дней интенсивных боев.
