Главком ВСУ выступил с заявлением из-за катастрофы в украинском ПВО

Киев намерен создать отдельный род войск, чтобы справиться с натиском ВС России в воздухе

Киев намерен сформировать новый род войск, который призван оказывать помощь ПВО, не справляющейся с ударами российских войск. Такое заявление сделал главком ВСУ Александр Сырский.

Противоракетная оборона, по его словам, у Украины функционирует "в чрезвычайно сложных условиях". При этом заявленный Сырским показатель эффективности украинского ПВО составляет "около 74%".

Так, ВСУ намерены повысить эффективность ПВО за счет перераспределения функций между зенитчиками и "новым родом войск" – он будет прикрывать важные объекты.

В конце 2025 года СВР России сообщало, что мобильные группы ПВО, которые находятся в распоряжении Киева, а также немногочисленные самолеты F-16 не могут справиться с перехватом воздушных целей.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что никто в мире не располагает количеством ракет, способным сбить все возможные российские дроны. По словам главы украинского центра радиоотехнологий Сергея Бескрестного, подразделения ПВО у Украины теряют эффективность из-за развития беспилотных технологий России, а также ее систем подавления РЭБ.

Ранее Сырский жаловался командующему сухопутными силами США в Европе и Африке Кристоферу Донахью на натиск России, заявив, что та, по его словам, использует морозы как элемент давления.