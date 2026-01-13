Москва явно не намерена останавливаться на одном городе, заявил военкор

Военкор Андрей Руденко отреагировал на слова главкома ВСУ Александра Сырского, который ранее говорил о планах Российской Федерации войти в Одессу и завершить конфликт на Украине. Руденко назвал того "чистым дураком", выразив уверенность, что планы Москвы не претерпели изменений.

По словам Сырского, РФ стремилась завершить конфликт на своих условиях - взять под контроль Донбасс с правым берегом Херсонщины и "имела планы" выйти к Одессе, чтобы полностью отрезать противника от доступа к Черному морю.

Руденко оценил заявления Сырского, который говорил о планах России как минувших событиях – однако никаких изменений в стремлениях Москвы, напомнил он, нет.

"Чистый дурак! Почему имела? Я уверен, что планы не изменились. Все цели СВО будут достигнуты, именно так сказал наш президент", – высказался военкор.

Руденко напомнил, что РФ не намерена останавливаться на Одессе.

"Киев тоже русский город", – заключил военкор.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая спровоцировала в украинском парламенте потасовку, принеся плакат с требованием уволить главкома ВСУ на фоне провалов в обороне. Позднее с ней пытался подраться депутат Сергей Тарута, который принялся колотить ее по руке. Скандал сопровождался включенным украинским гимном.