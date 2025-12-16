В Раде началась драка после требований уволить главкома ВСУ Сырского

В Раде началась драка после требований уволить главкома ВСУ Сырского
Фото: commons.wikimedia.org
Депутат вывесила плакат с призывом об отставке главнокомандующего Украины и чуть не сорвала заседание

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая блокировала трибуну в здании украинского парламента, публично потребовав увольнения главкома ВСУ Александра Сырского.

После этого, пишут СМИ, с ней пытался устроить драку народный депутат Сергей Тарута, приблизившийся к Безуглой. Он намеревался сорвать плакат с призывом.

Судя по кадрам, женщина снимала коллегу на телефон, держа его на расстоянии вытянутой руки. В ответ Тарута начал бить Безуглую по руке.

После этого председатель Рады Руслан Стефанчук потребова спрятать "результаты творчества" – а затем включился гимн. Судя по всему, украинский парламентарий смог дорваться до плаката, который скомкал в руке и выкинул.

"Пожалуйста, приведите трибуну в порядок, и мы начнем наше заседание", – сказал Стефанчук.

В начале декабря Безуглая уже объявляла забастовку по аналогичному поводу, требуя увольнения Сырского. Депутат заявляла, что на фоне скандалов с коррупцией ситуация в стране осталась неизменной, и полная милитаризация с реформированием ВСУ не представляются возможными, пока действующий главком сохраняет пост.

До этого Безуглая заявляла, что дальнейшее существование Украины оказалось под вопросом. Незалежная, по ее словам, все еще остается "государством-ребенком".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
По теме

Военный эксперт предупредил о провокации Киева с ракетными ударами под Новый год

Киеву нужен черный пиар, чтобы выступить с новыми обвинениями в адрес России

Раскрыта хитрая авантюра Киева с ситуацией на фронте

Незалежные готовы идти на любые ухищрения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей