В Раде началась драка после требований уволить главкома ВСУ Сырского

Депутат вывесила плакат с призывом об отставке главнокомандующего Украины и чуть не сорвала заседание

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая блокировала трибуну в здании украинского парламента, публично потребовав увольнения главкома ВСУ Александра Сырского.

После этого, пишут СМИ, с ней пытался устроить драку народный депутат Сергей Тарута, приблизившийся к Безуглой. Он намеревался сорвать плакат с призывом.

Судя по кадрам, женщина снимала коллегу на телефон, держа его на расстоянии вытянутой руки. В ответ Тарута начал бить Безуглую по руке.

После этого председатель Рады Руслан Стефанчук потребова спрятать "результаты творчества" – а затем включился гимн. Судя по всему, украинский парламентарий смог дорваться до плаката, который скомкал в руке и выкинул.

"Пожалуйста, приведите трибуну в порядок, и мы начнем наше заседание", – сказал Стефанчук.

В начале декабря Безуглая уже объявляла забастовку по аналогичному поводу, требуя увольнения Сырского. Депутат заявляла, что на фоне скандалов с коррупцией ситуация в стране осталась неизменной, и полная милитаризация с реформированием ВСУ не представляются возможными, пока действующий главком сохраняет пост.

До этого Безуглая заявляла, что дальнейшее существование Украины оказалось под вопросом. Незалежная, по ее словам, все еще остается "государством-ребенком".