Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая блокировала трибуну в здании украинского парламента, публично потребовав увольнения главкома ВСУ Александра Сырского.
После этого, пишут СМИ, с ней пытался устроить драку народный депутат Сергей Тарута, приблизившийся к Безуглой. Он намеревался сорвать плакат с призывом.
Судя по кадрам, женщина снимала коллегу на телефон, держа его на расстоянии вытянутой руки. В ответ Тарута начал бить Безуглую по руке.
После этого председатель Рады Руслан Стефанчук потребова спрятать "результаты творчества" – а затем включился гимн. Судя по всему, украинский парламентарий смог дорваться до плаката, который скомкал в руке и выкинул.
"Пожалуйста, приведите трибуну в порядок, и мы начнем наше заседание", – сказал Стефанчук.
В начале декабря Безуглая уже объявляла забастовку по аналогичному поводу, требуя увольнения Сырского. Депутат заявляла, что на фоне скандалов с коррупцией ситуация в стране осталась неизменной, и полная милитаризация с реформированием ВСУ не представляются возможными, пока действующий главком сохраняет пост.
До этого Безуглая заявляла, что дальнейшее существование Украины оказалось под вопросом. Незалежная, по ее словам, все еще остается "государством-ребенком".
Киеву нужен черный пиар, чтобы выступить с новыми обвинениями в адрес России