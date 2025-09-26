Венгрия и Украина устроили публичную перепалку после инцидента с дронами

Страны накинулись друг на друга с оскорбительными заявлениями

Между министерствами иностранных дел Украины и Венгрии произошла громкая перепалка. Причиной тому стал недавний доклад главкома ВСУ Александра Сырского, который сообщил о вторжении венгерских дронов в украинское воздушное пространство.

Ранее в Киеве заявили, что залетевшие беспилотники в районе украинско-венгерской границы вели разведывательную деятельность в отношении промышленного потенциала региона. Публикация появилась на личной странице Владимира Зеленского в соцсетях.

После этого глава МИД Венгрии Петр Сийярто, комментируя обвинения со стороны Украины, заявил, что глава соседней страны, вероятно, начал терять рассудок.

"Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь ему мерещатся кошмары", – написал он.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, обвинило в лицемерии и моральной деградации венгерские власти. По их словам, Будапешт своими действиями противостоит не только Киеву, но остальным европейским государствам. Также дипломаты указали, что Венгрия "служит Кремлю".

Отношения между странами были напряженными последние три года. Причиной тому является позиция Венгрии в отношении членства Украины в ЕС. Также Будапешт неоднократно блокировал помощь Киеву со стороны европейских государств, а украинская сторона обстреливала нефтепровод "Дружба", по которому страна получает российскую нефть.