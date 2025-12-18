Москва не стала медлить со встречными действиями

Россия в декабре столкнулась с попытками диверсий Киева в Черном море: ряд гражданских судов подверглись атакам безэкипажных катеров. Украина взяла на себя ответственность за провокации. В ответ Москва, решив не тянуть со встречными мерами, дала "ювелирно точный ответ", пишет Baijiahao.

Обозреватель обратил внимание, что нападение на гражданские суда были одобрены НАТО, которые не стали спешить с реакцией. Расчет, считает автор, был на то, что провокационные действия могут обескуражить Кремль и усилить давление при переговорном процессе.

Однако спустя некоторое время Россия ударила по инфраструктуре противника в Одессе. Загорелось судно одной из стран НАТО – Турции. На борту корабля находились электрогенераторы. Ответ России, пишет автор, оказался "ювелирно точным".

Таким образом, пишет Baijiahao, Россия послала ясный сигнал: подобные действия недопустимы. А ответ Москвы вызывает опасения у Североатлантического альянса – РФ не так давно решила снизить порог применения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Россия провела атаку по критической инфраструктуре под Киевом, уничтожив скрытое производство безэкипажных дронов, один из которых прорвался в зону порта в Новороссийске. Очевидцы сообщали об огромных столбах пламени к северу от Киева.