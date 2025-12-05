СМИ: Россия ударила "Геранями" ударили по месту перестрелки ГУР и ВСУ в Киеве

Военкоры рассказали об атаке реактивных БПЛА

Три реактивных БПЛА "Герань" атаковали украинских военнослужащих – дроны ударили по киевскому санаторию "Жовтень", где ранее, по данным СМИ, произошло вооруженное столкновение между ГУР Минобороны Украины и бойцами ВСУ.

Подробности отсутствуют. Военкоры отмечают, ссылаясь на мониторинговые данные, что в ночь в Конча-Заспе (исторический район на юге украинской столицы – прим. ред.) были слышны взрывы.

По данным медиа, конфликт между ГУР и украинской армией произошел из-за санатория – разведка вознамерилась вернуть себе объект, считая, что ВСУ обосновались там незаконным образом.

Уточняется, что 3 декабря сотрудники разведки зашли в санаторий, заняв территорию. ГУРовцы выбили ворота и устроили стрельбу, пленив десять военнослужащих. Позднее их отпустили, а сами захватчики забаррикадировались.

Во время вооруженного конфликта на место прибыла украинская полиция с жандармерией и Госбюро расследований, а также заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Причины инцидента не уточнялись.