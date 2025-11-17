Россия обратила в пепел грузы НАТО в Измаиле

Фото: Минобороны РФ/wikimedia.org
Киеву был нанесен еще один "удар возмездия"

ВС России ударили по военным объектам в пору Измаил Одесской области: этот город служит для украинских сил транзитным и логистическим узлом, по которому Киев получает военную помощь от Североатлантического альянса.

Как уточняет "Военное дело", объект был атакован дронами-камикадзе. Спустя время на месте вспыхнул пожар, что, как уточняется в материале, подтверждается местными жителями в социальных сетях.

По предварительной информации, атака была совершена с использованием до 34 беспилотных БПЛА.

По данным aif.ru, порт был атакован "Геранями" минимум в две волны: 15 беспилотников в первую и 20 – во вторую. Разбушевавшееся пламя осветило даже противоположный берег Дуная со стороны Румынии.

В Румынии, следует из материалов, располагается один из наиболее крупных хабов, куда поступает западное вооружение для дальнейшей передачи ВСУ.

Ранее сообщалось о возможном применении "Циркона" по военным объектам в Сумах. Военный эксперт Александр Ивановский заявлял, что применение такого вооружения говорит о значимости объекта. Снаряд движется с гиперзвуковой скоростью и используется редко.

Источник: Военное дело
