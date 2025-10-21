Великие старцы многое предвидели заранее

Во время недавней встречи российского лидера с иеромонахом Иннокентием прозвучали слова, которые вызвали заметную реакцию у Владимира Путина. Священнослужитель передал первому лицу государства пророчество старца Зосимы, основателя Успенского Николо-Васильевского монастыря.

Как видно на кадрах, опубликованных журналисткой Ольгой Скабеевой, сначала российский главнокомандующий приветливо улыбался, но по мере рассказа его выражение лица стало серьезным. Он внимательно слушал каждую фразу, произнесенную священнослужителем.

Напомним, легендарный старец предсказывал, что из Киева в сторону нашей страны "покатится огненная колесница". Затем, по его словам, она вернется обратно.

Когда-то в эти слова верили немногие, но спустя годы пророчество обрело новый смысл. Монах напомнил, что события 2022 года подтвердили сказанное пророком.

Ученики провидца утверждают, что "огненная колесница" не символ конкретного оружия, а образ, означающий войну, которую спровоцировал Киев. Этот огонь, сказано в пророчестве, перекинулся и на другие русские земли.

Старец также говорил, что смута начнется после церковного раскола. Сегодня эти слова кажутся удивительно точными – в Украине действительно продолжаются конфликты вокруг храмов, а верующим порой приходится скрывать иконы и книги.

К слову, ранее пророк-математик назвал имя последнего президента Соединенных Штатов Америки.