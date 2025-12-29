СВР Эстонии признала, что у России нет планов нападать на НАТО и страны Балтии

СВР Эстонии признала, что Россия не собирается нападать на НАТО
Фото: commons.wikimedia.org
Таллин вдруг сменил риторику

У России отсутствуют намерения напасть на какую-либо из стран Балтии или НАТО. Такое заявление сделал для ERR гендиректор СВР Эстонии Каупо Росин. По его словам, Москва "изменила свое поведение в результате реакции" Таллина на "различные инциденты". 

При этом, считает Росин, Москва испытывает уважение к Североатлантическому альянсу, пытаясь избежать публичных конфликтов. Эстонская сторона же пытается сохранить текущее положение дел.

Уточняя свои слова об изменении "поведения в результате реакции", Росин уточнил, что речь идет о "вторжениях дронов" и самолетов (Эстония настаивает, что российские БПЛА и авиасуда якобы нарушили воздушные пространство НАТО), после которых последовала реакция Запада.

Напомним, в конце декабря замглавы МИД России Сергея Рябков заявил, что у страны нет никаких планов нападать на страны-члены НАТО и страны Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уточнял, что российская сторона даже в письменном порядке готова зафиксировать отсутствие этих планов – на коллективной, взаимной основе.

До этого в Таллине звучала агрессивная риторика: глава МИД Эстонии Кая Каллас заявила, что за век Россия "напала более чем на 19 стран". В ответ представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала вызвать для той санитаров.

Источник: ERR
