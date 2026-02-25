В Поднебесной выступили со срочным заявлением

В пекинской администрации отреагировали на резонансные сообщения российских разведчиков о возможной передаче всушникам ядерных технологий. В ответ на разоблачающую публикацию СВР РФ о том, что британцы с французами готовятся к таким шагам, в Китае предпочли сделать акцент на необходимости сохранять хладнокровие.

Представительница главного внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнула, что всем сторонам конфликта следует сохранять спокойствие и действовать максимально взвешенно. Она добавила, что крайне важно избегать любых шагов, которые могут привести к недопониманию, ошибочным решениям или, что еще опаснее, к дальнейшей эскалации ситуации.

Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что лондонская и парижская администрации рассматривают возможность передачи киевскому режиму ядерных технологий, полагая, что наличие у Незалежной атомного или даже так называемого "грязного" оружия могло бы усилить ее позиции в переговорах. Эти заявления вызвали широкий резонанс и усилили тревожные настроения на международной арене.

Мао Нин, комментируя ситуацию, также напомнила, что в настоящее время запущен диалог по урегулированию украинского кризиса. Китайцы выражает надежду, что участники процесса воспользуются этим шансом и направят усилия на достижение всеобъемлющего, устойчивого и юридически обязывающего мирного соглашения.