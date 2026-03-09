Главные фавориты Фортуны: какие знаки зодиака разбогатеют до конца весны

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Астрологи предсказывают, что весна станет временем ощутимых финансовых перемен. Некоторым знакам зодиака повезет особенно сильно. Главное – не упустить шанс и вовремя принять правильное решение.
Для Тельцов весна станет временем практичных решений и ощутимой прибыли. Возможен выгодный контракт или удачная продажа имущества. Главное – не тратить все сразу, а часть направить в накопления.
Львам светит финансовый прорыв благодаря смелости. В конце апреля может появиться предложение, связанное с публичной деятельностью или руководящей позицией. Чем активнее вы заявите о себе, тем больше шансов увеличить доход.
Козероги получат результат за прошлые усилия. Возможна премия, возврат долга или повышение с прибавкой к зарплате. Особенно удачным окажется май – период, когда стоит обсуждать условия сотрудничества и просить поднять оклад.
Будапешт перекрыл денежные потоки для Киева из ЕС
Киев уже начал подсчитывать ракеты, которые американцы используют для отражения атак Ирана