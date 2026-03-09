Главные фавориты Фортуны: какие знаки зодиака разбогатеют до конца весны

Некоторым удастся осуществить финансовый прорыв

Астрологи предсказывают, что весна станет временем ощутимых финансовых перемен. Некоторым знакам зодиака повезет особенно сильно. Главное – не упустить шанс и вовремя принять правильное решение.

Телец

Для Тельцов весна станет временем практичных решений и ощутимой прибыли. Возможен выгодный контракт или удачная продажа имущества. Главное – не тратить все сразу, а часть направить в накопления.

Лев

Львам светит финансовый прорыв благодаря смелости. В конце апреля может появиться предложение, связанное с публичной деятельностью или руководящей позицией. Чем активнее вы заявите о себе, тем больше шансов увеличить доход.

Козерог

Козероги получат результат за прошлые усилия. Возможна премия, возврат долга или повышение с прибавкой к зарплате. Особенно удачным окажется май – период, когда стоит обсуждать условия сотрудничества и просить поднять оклад.