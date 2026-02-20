Генерал высказывался весьма эмоционально

Британская пресса обнародовала детали разговора между экс-командиром всушников Валерием Залужным и Владимиром Зеленским накануне начала спецоперации по демилитаризации киевского режима. Сообщается, что военный тогда сравнивал возможное противостояние с нашей страной с поединком неопытного бойца против легендарного Майка Тайсона, намекая на крайне низкие шансы на успех.

Сообщается, что высокопоставленный вояка был недоволен тем, что руководство страны не спешило вводить военное положение незадолго до начала боевых действий. В разговоре с первым лицом государства он подчеркивал, что Незалежная рискует вступить в неравную схватку, к которой недостаточно подготовлена.

"Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого – это бой подушками с твоим младшим братом", – приводит его слова британская пресса.

Сейчас генерал занимает пост украинского посла в Британии. Ранее он заявил, что план контрнаступления 2023 года, разработанный при участии натовских кураторов, потерпел неудачу из-за решений политического руководства. Он также сообщил, что после начала конфликта его отношения с Зеленским стали напряженными, поскольку между ними возникли разногласия по вопросам стратегии обороны.