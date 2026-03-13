Стало известно о резком снижении обстрелов ВСУ из-за дефицита снарядов

Киев в панике: ВСУ резко сворачивает артобстрелы из-за снарядного голода
Фото: commons.wikimedia.org
Артиллерия противника замолчала на передовой

ВСУ резко снизили интенсивность артиллерийских обстрелов на передовой. Причина – острейший дефицит боеприпасов, связанный с задержками поставок с Запада. Об этом сообщил командир гаубичной батареи одной из бригад морской пехоты.

По его словам, теперь артиллерия ВСУ работает не на поражение, а на подавление – для морально-психологического воздействия и изнурения. Вместо снарядов противник все чаще делает ставку на FPV-дроны, число атак которых заметно выросло.

Проблемы с боеприпасами усугубляются и другими факторами. Накануне Зеленский в очередной раз пожаловался, что США так и не дали Киеву лицензию на производство противоракет. Американцы, по данным NYT, сами оказались в сложной ситуации: ракеты для ПВО массово расходуются на Ближнем Востоке, и до Украины они просто не доходят.

Но дефицит снарядов – лишь часть бед ВСУ. Ещё в январе политолог Джон Миршаймер предрекал Киеву сокрушительное поражение из-за катастрофической нехватки живой силы. По его словам, около 2 млн украинцев уклоняются от мобилизации, а солдаты массово дезертируют. "У них просто недостаток рабочей силы. И это означает, что они проиграют", – заявил эксперт.

Источник: Лента.ру
По теме

"Все просто погибнут": в США забили тревогу из-за ЧП в Иране

Ситуация продолжает набирать обороты

Sohu: Путин нанес Европе убийственный удар словами о перекрытии газа

Запад уже готовится к наихудшему варианту событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей