Артиллерия противника замолчала на передовой

ВСУ резко снизили интенсивность артиллерийских обстрелов на передовой. Причина – острейший дефицит боеприпасов, связанный с задержками поставок с Запада. Об этом сообщил командир гаубичной батареи одной из бригад морской пехоты.

По его словам, теперь артиллерия ВСУ работает не на поражение, а на подавление – для морально-психологического воздействия и изнурения. Вместо снарядов противник все чаще делает ставку на FPV-дроны, число атак которых заметно выросло.

Проблемы с боеприпасами усугубляются и другими факторами. Накануне Зеленский в очередной раз пожаловался, что США так и не дали Киеву лицензию на производство противоракет. Американцы, по данным NYT, сами оказались в сложной ситуации: ракеты для ПВО массово расходуются на Ближнем Востоке, и до Украины они просто не доходят.

Но дефицит снарядов – лишь часть бед ВСУ. Ещё в январе политолог Джон Миршаймер предрекал Киеву сокрушительное поражение из-за катастрофической нехватки живой силы. По его словам, около 2 млн украинцев уклоняются от мобилизации, а солдаты массово дезертируют. "У них просто недостаток рабочей силы. И это означает, что они проиграют", – заявил эксперт.