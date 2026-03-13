Долина чуть не расплакалась перед россиянами на концерте

Эмоциональное состояние певицы составляет желать лучшего

Появление популярной российской исполнительницы Ларисы Долиной на сцене одного из столичных ресторанов стало одним из самых обсуждаемых моментов презентации новой платформы Stellar X – это крупная площадка для рекламодателей, блогеров, спортсменов, артистов и медиа-проектов. Во время выступления знаменитость исполнила несколько хитов и заметно растрогалась, когда зазвучала "Погода в доме". Дошло до того, что звезда чуть не разрыдалась.

Артистка представила россиянам свою новую работу "Последнее прощай", а затем исполнила композицию, давно ставшую одной из самых узнаваемых в ее репертуаре. Во время исполнения легендарной песни звезда едва сдерживала эмоции и старалась не показать нахлынувшие слезы.

Гости мероприятия в целом тепло встретили артистку. По словам журналистов, многие присутствующие сразу начали подпевать знакомые строки, а часть публики даже вышла танцевать. После выступления артистку долго не отпускали со сцены, благодарив ее бурными аплодисментами.

Выступление стало особенно заметным на фоне недавних событий вокруг знаменитости. А ранее сообщалось, что звезда впервые поделилась эмоциями после скандальной истории с продажей элитной недвижимости.