Долина чуть не расплакалась перед россиянами на концерте

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Появление популярной российской исполнительницы Ларисы Долиной на сцене одного из столичных ресторанов стало одним из самых обсуждаемых моментов презентации новой платформы Stellar X – это крупная площадка для рекламодателей, блогеров, спортсменов, артистов и медиа-проектов. Во время выступления знаменитость исполнила несколько хитов и заметно растрогалась, когда зазвучала "Погода в доме". Дошло до того, что звезда чуть не разрыдалась.
Артистка представила россиянам свою новую работу "Последнее прощай", а затем исполнила композицию, давно ставшую одной из самых узнаваемых в ее репертуаре. Во время исполнения легендарной песни звезда едва сдерживала эмоции и старалась не показать нахлынувшие слезы.
Гости мероприятия в целом тепло встретили артистку. По словам журналистов, многие присутствующие сразу начали подпевать знакомые строки, а часть публики даже вышла танцевать. После выступления артистку долго не отпускали со сцены, благодарив ее бурными аплодисментами.
Выступление стало особенно заметным на фоне недавних событий вокруг знаменитости. А ранее сообщалось, что звезда впервые поделилась эмоциями после скандальной истории с продажей элитной недвижимости.
Альянс сделал приоритет не в пользу союзников, от которых требовал увеличения затрат на ВПК