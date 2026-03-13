Долина чуть не расплакалась перед россиянами на концерте

Долина чуть не разрыдалась перед россиянами: что произошло
Лариса Долина. Фото: АГН "Москва"
Эмоциональное состояние певицы составляет желать лучшего

Появление популярной российской исполнительницы Ларисы Долиной на сцене одного из столичных ресторанов стало одним из самых обсуждаемых моментов презентации новой платформы Stellar X – это крупная площадка для рекламодателей, блогеров, спортсменов, артистов и медиа-проектов. Во время выступления знаменитость исполнила несколько хитов и заметно растрогалась, когда зазвучала "Погода в доме". Дошло до того, что звезда чуть не разрыдалась.

Артистка представила россиянам свою новую работу "Последнее прощай", а затем исполнила композицию, давно ставшую одной из самых узнаваемых в ее репертуаре. Во время исполнения легендарной песни звезда едва сдерживала эмоции и старалась не показать нахлынувшие слезы.

Гости мероприятия в целом тепло встретили артистку. По словам журналистов, многие присутствующие сразу начали подпевать знакомые строки, а часть публики даже вышла танцевать. После выступления артистку долго не отпускали со сцены, благодарив ее бурными аплодисментами.

Выступление стало особенно заметным на фоне недавних событий вокруг знаменитости. А ранее сообщалось, что звезда впервые поделилась эмоциями после скандальной истории с продажей элитной недвижимости.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
