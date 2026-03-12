Луис Сквиччириани трогательно обратился к Лерчек: "Пройду с тобой каждый шаг"

Луис Сквиччириани трогательно обратился к Лерчек: "Пройду с тобой каждый шаг"
Фото: соцсети
Возлюбленный Валерии написал пронзительный пост, пообещав быть рядом

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччириани публично прокомментировал состояние супруги. В пронзительном посте он сообщил, что завтра Валерия начинает химиотерапию.

"Страшно писать эти слова. У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких", – пишет Луис.

Танцор признался, что несколько лет назад потерял из-за рака младшего брата, и сейчас болезнь снова ворвалась в его жизнь, поразив самого дорогого человека. Но руки опускать никто не собирается.

"Лера, ты подарила мне все свое сердце, помогла мне стать лучше, сделала меня настоящим мужчиной и подарила мне прекрасного сына. Ты самая сильная женщина, которую я когда-либо встречал, и я горжусь тобой", – обратился он к Чекалиной.

Луис пообещал, что будет рядом на каждом шагу этого трудного пути, признавшись Валерии в любви и пообещав быть рядом.

Напомним, о тяжелом диагнозе Лерчек стало известно на прошлой неделе. Блогера доставили в онкологическую реанимацию через день после выписки из роддома, однако позже она отказалась от госпитализации, чтобы быть рядом с новорожденным сыном.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
