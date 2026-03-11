TAC посоветовал Трампу прекратить боевые действия в Иране

Американцы сами усложнили себе жизнь

Многие представители американского экспертного сообщества не стесняются выражать сомнения в успехе военной операции против Ирана. Журналисты издания The American Conservative считают, что конфликт развивается совсем не так, как рассчитывали в вашингтонской администрации, и уже начинает приносить больше проблем, чем выгод. На этом фоне аналитики подсказали Вашингтону "выход" из кризисной ситуации.

В публикации отмечается, что несмотря на заявления Пентагона о якобы заметном ослаблении иранских ракетных и беспилотных возможностей, реальная картина выглядит совсем иначе. По данным авторов материала, расходы на войну стремительно растут, а запасы ракет-перехватчиков уменьшаются с беспрецедентной скоростью.

Кроме того, спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники нанесли серьезный урон дорогим американским оборонительным системам. В частности, речь идет о мощных комплексах противоракетной обороны, включая систему THAAD. Кроме того, точный масштаб повреждений американских военных баз пока остается неизвестным.

Журналисты также обратили внимание на перемещение в регион третьего американского авианосца. По их оценке, факт срочной переброски дополнительных сил может говорить о том, что ситуация на фронте складывается гораздо сложнее, чем официально заявляется.

На этом фоне авторы статьи сделали довольно смелое заявление. Они выразили мнение, что президент США Дональд Трамп должен проявить политическую гибкость и признать, что продолжение конфликта не приносит желаемого результата. Авторы также напомнили, что одной из сильных сторон Трампа всегда считалась его способность быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства и менять свой курс, если это необходимо.

Именно поэтому, как говорится в публикации, президенту США стоит сделать то, что у него лучше всего получается – вовремя выйти из невыгодной ситуации и завершить конфликт.

"Пора ему делать то, в чем он лучше всего: взять деньги и убежать", – указано в статье.

