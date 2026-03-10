Шаляпин рассказал, как вместо наследства от миллионерши сам влез в ипотеку

Прохор развенчал главный миф о себе

В 2021 году Прохор Шаляпин женился на американской миллионерше Татьяне-Клаудиа Дэвис, с которой у него была 23-летняя разница в возрасте. По слухам, Татьяна переписала на Прохора немалую часть своей недвижимости – певца считали в этой истории альфонсом.

"Единственная действительно богатая женщина – моя жена Татьяна Дэвис, у которой я ничего не просил", – говорит Шаляпин.

Кстати, Прохор от нее ничего не унаследовал. Брак был заключен в Лас-Вегасе. И Дэвис заставила его подписать брачный контракт.

"У них там немножко другие законы, я не имел ни на что права", – делится певец.

Выпускник "Фабрики звезд" сам заработал себе на квартиры. Сначала оформлял ипотеку. И только пять лет назад у него появилось свое жилье в Москве на 52 "квадрата". Счастью Прохора в тот момент не было предела.

В одном из шоу певец, обсуждая одежду, говорил, что не может терпеть дорогие бренды – и продемонстрировал костюм, который купил на распродаже в Штатах. В ЦУМ Прохор не ходит — во всяком случае, "за свой счет", как уточнял тогда.

Недавно Шаляпин сетовал на скромные размеры своего гонорара за участие в "Пусть говорят". За выступление на Первом канале в то время ему платили от 50 до 100 тысяч рублей, что он считает довольно мизерной суммой.