"Не разгуляешься в ЦУМе": Шаляпин жалеет о смерти богатых бывших

"Не разгуляешься в ЦУМе": Шаляпин жалеет о смерти богатых бывших
Прохор Шаляпин. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press globallookpress.com
Любитель состоятельных женщин не видит проблем в том, чтобы его счета оплачивала дама сердца

Прохор Шаляпин известен как любитель зрелой красоты и богатых дам. За его плечами несколько скандальных браков и романов, во время которых жены и подруги оплачивали его расходы и пополняли гардероб. Однако золотое время в жизни артиста пока закончилось и тех, кто одевал его в дорогом магазине, больше нет.

Недавно певец участвовал в шоу "Народ против звезд", в котором знаменитых гостей тестируют на знакомство с дешевыми товарами. Обсуждая одежду, Шаляпин заявил, что терпеть не может дорогие бренды, и показал костюм, купленный на распродаже в Америке.

"В ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали", – поделился секретом Прохор.

Певец добавил, что недавно прекратил пополнять гардероб, а просто разобрал его.

"К сожалению, уже не разгуляешься за свои деньги покупать в ЦУМе. Я вообще, кстати, нигде одежду не покупаю, у меня ее и так много, – признался он.

Личная жизнь Прохора Шаляпина всегда была предметом обсуждения. После "Фабрики звезд" прогремела свадьба с телеведущей и бизнес-леди Ларисе Копенкиной, ставшая одним из самых громких и скандальных событий, ведь супруга была старше мужа на три десятилетия. Через два года так же громко пара развелась.

После череды не менее обсуждаемых романов Шаляпин женился на живущей много лет в Канаде Татьяне Дэвис. Миллионерша подарила избраннику комфортную и обеспеченную жизнь, но насладиться браком он не успел: молодая жена умерла через месяц после свадьбы, не оставив мужу наследства. Певец называл Татьяну самой сильной своей любовью и грустил, что их грандиозные замыслы так нелепо и внезапно оборвались.

Ныне рядом с Прохором Шаляпиным все чаще видят модель и организатора модных мероприятий Ольгу Сан. Окружение певца поговаривает, что роман стремительно движется к свадьбе.

Ранее мы писали, что Шаляпин заступился за Волочкову после скандала с советским самолетом. Их связывают долгие отношения и этим двоим даже приписывали роман.

Источник: Шоу "Народ против звезд" ✓ Надежный источник
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