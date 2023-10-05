Шаляпин вступился за Волочкову после скандала с советским памятником

Певец попытался защитить коллегу и подругу после массового хейта из-за ее недопустимого поступка

Артист уверен, что бывшая прима Большого театра не заслужила массовой травли, которую устроили в Сети после злополучной фотографии. Критика обрушилась на балерину после снимка, где она в фирменном шпагате положила ногу на крыло самолета, идентичной копией настоящего советского истребителя Ла-5.

Пользователи Сети разозлились на провокационную позу и осквернение символа воинской славы. Танцовщице грозило до трех лет лишения свободы. Однако вскоре выяснилось, что самолет бутафорский, он стоит на территории киностудии "Мосфильм".

Волочкову атаковали журналисты с просьбами рассказать о случившемся, а читатели ее блога возмущались неподобающим поведением звезды. В итоге ей даже пришлось закрыть комментарии к публикации со скандальным снимком.

Заступился за балерину Прохор Шаляпин, заявивший, что травли в соцсетях Анастасия Волочкова не заслужила. Певец напомнил, что самолет – декорация, на фоне которой постоянно фотографируются туристы, а не памятник Великой Отечественной войне.

Шаляпин напомнил, что балерина никогда в жизни не говорила дурного о коллегах или поклонниках. По крайней мере, если ей не требовалось защищаться от нападок.

Теплые отношения между Волочковой и Шаляпиным сложились давно, им даже приписывали роман.

Анастасия отшутилась, что и впрямь обожает своего друга, и возмутилась шуткой ведущего одного из телешоу о женах Шаляпина. Она добавила, что любви покорны все возраста, а она сама полна красоты и сексуальности, так что Прохор вполне мог в нее влюбиться.

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова опубликовала снимок, возмутивший сотни тысяч россиян.

