Что не так с памятником Борису Моисееву

Никас Сафронов высказал свое мнение

Вся жизнь и даже смерть заслуженного артиста России Бориса Моисеева сопровождалась громкими скандалами. Певец ушел из жизни год назад, 27 сентября. Однако и сейчас его имя у всех на устах.

Поклонники звезды обсуждают новый скандал, произошедший из-за памятника, поставленного на могиле Бориса Моисеева к годовщине его кончины. Повод для раздумий подкинул народный художник России Никас Сафронов.

Мастер профессиональным взглядом оценил скульптуру и дал работе весьма негативную оценку. Отметим, что трехметровая бронзовая скульптура, установленная на могиле Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище, изображает фрагмент любимого танца звезды "Боль разлуки".

Скульптура была одобрена двумя близкими к артисту людьми. Положительно о ней высказались директор танцовщика Сергей Горох и его давняя подруга Алла Пугачева. Однако у Никаса Сафронова сложилось отрицательное мнение.

"Этот монумент довольно стандартен", – заявил художник.

По его словам, монумент напоминает те, что в 90-е годы ставились погибшим в разборках бандитам. Никас Сафронов уверен, что автор мог бы проявить больше фантазии. Мастер также добавил, что в памятнике не угадывается Борис Моисеев.

Как прошла церемония открытия памятника артисту, рассказал "Пятый канал".