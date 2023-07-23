"Козни коллег его погубили": спустя год всплыла неожиданная причина смерти Моисеева

"Козни коллег его погубили": спустя год всплыла неожиданная причина смерти Моисеева
Борис Моисеев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист мог избежать печального финала

Борис Моисеев, которого не стало 10 месяцев назад, родился и жил в белорусском городе Могилев. Недавно на доме, в котором он провёл 14 лет жизни, появилась мемориальная табличка в есть честь.

По этому поводу журналисты пообщались с бывшими соседями артиста, которые, как оказалось до сих пор вспоминают о певце с теплом и сокрушаются из-за его смерти.

Весь дом гордился успехами Бориса Моисеева, а исполнитель платил им не меньшим теплом. Каждый раз приезжая в Беларусь, он отправлялся туда, где провел свое детство, чтобы по душам наговориться со всеми знакомыми.

Ровно по этой причине местные жители и считали его родным. "И праздники встречали всем двором, и горести", – подчеркнула бывшая соседка Бориса.

Другая же жительница дома 54 по улице Челюскинцев и вовсе уверена, что совершил Борис Моисеев страшную ошибку, которая и стоила ему жизни. Якобы уйди он со сцены раньше – избежал бы печального финала, ведь тех злополучных инсультов, может быть, и не случилось бы.

"Козни коллег его и погубили. Да и нагрузка колоссальная была", – поделилась она своим умозаключением.

К слову, увековечить память яркого артиста решили не только в его родном Могилеве, но и в Москве: арт-директор Бориса Моисеева заявил о том, что работает над созданием музея певца.

Источник: PROzvezd • Требует проверки
новости партнеров
По теме

Раскрыт хитрый трюк Путина с отказом от зерновой сделки

Россия только выиграет от решения властей

Стреляет по силовикам: дом Януковича в Подмосковье захватил неизвестный

На месте слышны выстрелы и взрывы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей