"Козни коллег его погубили": спустя год всплыла неожиданная причина смерти Моисеева

Артист мог избежать печального финала

Борис Моисеев, которого не стало 10 месяцев назад, родился и жил в белорусском городе Могилев. Недавно на доме, в котором он провёл 14 лет жизни, появилась мемориальная табличка в есть честь.

По этому поводу журналисты пообщались с бывшими соседями артиста, которые, как оказалось до сих пор вспоминают о певце с теплом и сокрушаются из-за его смерти.

Весь дом гордился успехами Бориса Моисеева, а исполнитель платил им не меньшим теплом. Каждый раз приезжая в Беларусь, он отправлялся туда, где провел свое детство, чтобы по душам наговориться со всеми знакомыми.

Ровно по этой причине местные жители и считали его родным. "И праздники встречали всем двором, и горести", – подчеркнула бывшая соседка Бориса.

Другая же жительница дома 54 по улице Челюскинцев и вовсе уверена, что совершил Борис Моисеев страшную ошибку, которая и стоила ему жизни. Якобы уйди он со сцены раньше – избежал бы печального финала, ведь тех злополучных инсультов, может быть, и не случилось бы.



"Козни коллег его и погубили. Да и нагрузка колоссальная была", – поделилась она своим умозаключением.

К слову, увековечить память яркого артиста решили не только в его родном Могилеве, но и в Москве: арт-директор Бориса Моисеева заявил о том, что работает над созданием музея певца.

