Что стало с имуществом покойного Бориса Моисеева

В Москве может появиться музей певца

27 сентября исполнится год со дня смерти певца и хореографа Бориса Моисеева. О том, что стало с имуществом покойного артиста, "Утру.ру" на "Славянском базаре в Витебске" рассказал его арт-директор Сергей Горох.



Только что был создан "Фонд Бориса Моисеева". "И первое, что мы сделали, открыли музыкальные архивы Бори, – говорит Горох. – Там нашли около 300 песен, часть из которых даже не была выпущена. И мы сейчас занимаемся тем, что переиздаем музыкальный материал, чтобы он был доступен на всех цифровых площадках".





Думает директор и о создании музея.

"Есть многое, что можно было бы выставить в музее, но если бы было место или откликнулся бы тот же Музей музыкальной культуры, то я бы с удовольствием отдал туда ценные экспонаты",

– уверяет Горох.

Часть роскошных костюмов певца он уже передал в коллекцию историка моды Александра Васильева. "Еще много интересных эксклюзивных вещей пока находится в гардеробной Бориса", – пояснил директор.

В квартире на Краснопролетарской улице, где жил и умер Моисеев, по словам директора, сейчас никто не живет. "Она стоит закрытая, я хожу периодически, проверяю, оплачиваю счета, – пояснил Горох. – Не знаю, получится ли сделать на доме мемориальную доску Борису, поскольку по закону для этого должно пройти не менее десяти лет после смерти известного человека".